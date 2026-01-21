L'Aria che tira, lo spietato sfottò di Casini a Parenzo: "Ti sta bene!"

"Chi sicuramente non andrà a Davos è Parenzo, che oggi conduce ancora questa trasmissione nonostante sia gravemente invalido. Ha voluto fare lo spiritoso, ha voluto far vedere ai suoi figli come si scia e il risultato è questo. Gli sta bene!"; Pier Ferdinando Casini lo ha detto, con tono scherzoso, a David Parenzo a L'Aria che tira su La7, alludendo all'infortunio al braccio che il conduttore si è procurato a causa di una caduta sugli sci.
Riferendosi a Davos, poi, l'ex presidente della Camera ha aggiunto: "Io non partecipo più a questo show, non scio più perché sono anziano e ho paura di farmi male. E dimostra che sono più intelligente di te, Parenzo". A quel punto il conduttore, sempre con ironia, ha controbattuto: "Però abbia rispetto...". "Io ho rispetto per la condizione ma non per come l'hai acquisita", ha chiosato, ridendo, Casini.
La7, "vergogna!" e insulti a Parenzo: una settimana pazzaLa settimana della parolaccia libera a L’aria che tira, su La7, con David Parenzo che fatica a tenere a bada i suo...
Parlando invece del World Economic Forum a Davos e, in particolare, della guerra ancora in corso a Kiev, Casini ha sottolineato: "L'Ucraina è entrata in una pericolosa zona d'ombra, mentre i massacri dei russi continuano nell'indifferenza di noi occidentali. È una vergogna mondiale! Zelensky fa bene a non andare, a rimanere nel suo paese, a evitare passerelle che in questo momento avrebbero poco significato. L'aria trumpiana, invece, incoraggia i russi".
"Gli sta bene!": siparietto Casini-Parenzo a L'Aria che tira, guarda qui il video