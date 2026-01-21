L'Aria che tira, lo spietato sfottò di Casini a Parenzo: "Ti sta bene!"

"Chi sicuramente non andrà a Davos è Parenzo, che oggi conduce ancora questa trasmissione nonostante sia gravemente invalido. Ha voluto fare lo spiritoso, ha voluto far vedere ai suoi figli come si scia e il risultato è questo. Gli sta bene!"; Pier Ferdinando Casini lo ha detto, con tono scherzoso, a David Parenzo a L'Aria che tira su La7, alludendo all'infortunio al braccio che il conduttore si è procurato a causa di una caduta sugli sci.

Riferendosi a Davos, poi, l'ex presidente della Camera ha aggiunto: "Io non partecipo più a questo show, non scio più perché sono anziano e ho paura di farmi male. E dimostra che sono più intelligente di te, Parenzo". A quel punto il conduttore, sempre con ironia, ha controbattuto: "Però abbia rispetto...". "Io ho rispetto per la condizione ma non per come l'hai acquisita", ha chiosato, ridendo, Casini.