Maria Giovanna Maglie, scontro in diretta con Cuperlo: "Migranti positivi al coronavirus, prendiamo i numeri e vediamo chi ha ragione"

22 agosto 2020 a

a

a

Maria Giovanna Maglie non poteva rimanere in silenzio dinanzi a Gianni Cuperlo, che come tutti i rappresentanti del Pd ha provato a sminuire il problema dell’immigrazione in relazione all’emergenza coronavirus. “Perdonami - lo ha interrotto la Maglie durante la diretta di Stasera Italia su Rete 4 - il tuo ragionamento è molto astuto ma non per questo meno arrampicato sugli specchi. A me come, dove e perché si contagiano i migranti interessa poco. Io sostengo che questi nuovi casi di contagio sono riconducibili in buona parte agli immigrati ed alle persone che sono andate in vacanza in Croazia, Spagna e Grecia. Prendiamo i numeri e vediamo chi ha ragione”. Poi la Maglie ha ribadito che i contagiati non sono più malati come prima: “Basta ascoltare le persone che lavorano negli ospedali tutti i giorni, come ad esempio Matteo Bassetti. Non è il caso di allarmarsi, la paura non ha mai aiutato nessuno”. Infine la nota opinionista ha ricordato a Cuperlo quanto accaduto qualche giorno fa a Rocca di Papa, dove c’è stata una mezza rivolta dei migranti positivi al virus contro i poliziotti: “Voi le avete viste quelle immagini? La situazione italiana è già così difficile, perché dobbiamo aggiungere altri problemi?”.

"Il governo sapeva tutto". La Maglie e le elezioni a settembre, un devastante sospetto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.