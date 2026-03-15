Affari Tuoi, ormone impazzito per Alberto: "Sempre amato i tortellini"

Oggi, domenica 15 marzo, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. A inizio trasmissione il padrone di casa ha dato subito il benvenuto al nuovo pacchista in rappresentanza della Regione Emilia Romagna. Lui si chiama Alberto, viene da Reggio Emilia e nella vita è un agente di commercio. La nuova concorrente della serata, invece, è la pacchista in rappresentanza della Regione Marche. Si chiama Valentina, viene da Porto Recanati, è single e lavora in un centro estetico. Ha deciso di partecipare insieme alla sua sorella gemella. Lei si chiama Elisa, viene da Montefano ed è fidanzata. Insieme hanno giocato col pacco numero 17. Ma tutti sono rimasti colpiti dalla strepitosa bellezza del pacchista dell'Emilia Romagna.

Intanto sui social tantissimi telespettatori si sono fiondati su X per commentare insieme la puntata: "Comunque quando non giocano sono una persona, quando giocano si trasformano.. Questa io non so neanche chi sia", "BUONASERA SOLO ALL’EMILIA ROMAGNA SEMPRE AMATO I TORTELLINI", "Ma buonasera alberto benvenuto tra noi", "Azz Alberto che bono", "Comunque Herbert diventa ogni giorno sempre più gnocco", "No comunque io ho ancora il mal di testa per il concorrente di ieri sera".