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Sinner, Medvedev si confessa a poche ore dalla finale: "Resta migliore di me"

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domenica 15 marzo 2026
Sinner, Medvedev si confessa a poche ore dalla finale: "Resta migliore di me"

1' di lettura

“Riuscire a battere qualcuno come Carlos Alcaraz, il numero uno al mondo, è una sensazione impressionante. In un certo senso, quando affronti qualcuno come lui, Jannik Sinner o Novak Djokovic, il ranking non conta: è fantastico poterli sfidare, e batterli è ancora meglio. Sono molto felice del mio livello oggi e non vedo l’ora della partita di domani, ovviamente“.

Daniil Medvedev si gode la vittoria contro Carlos Alcaraz, ma resta umile. Non dimentica infatti che davanti a lui ci sono due mostri: “Ho avuto un anno molto complicato nel 2025, quindi ho più prospettive su cui concentrarmi, e nient’altro, perché Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono molto migliori di tutti noi. Possiamo batterli in una partita. Zverev aveva la palla per vincere in Australia, e non sai mai cosa sarebbe successo in finale se l’avesse vinta. Questo è più una partita, piuttosto che una corsa a lungo termine o una stagione. Loro sono fortissimi e sono molto migliori di noi. Djokovic, Federer e Nadal erano anche molto migliori di noi“.

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E ancora: “Djokovic, Nadal, e anche Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono probabilmente migliori di tutti quelli che li hanno preceduti. Tutti soffrirebbero contro di loro, è così. Forse se gioco 10 partite contro Carlos Alcaraz, è probabile che ne perda più di quante ne vinca, ma ogni volta che entro in campo devo credere in me stesso, dare il massimo e cercare di ottenere la vittoria".

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