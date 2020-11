Matteo Bassetti, lezione sessuale ad Annalisa Chirico: "Più importante il preservativo della mascherina. Malattie peggiori del Covid"

17 novembre 2020 a

“Lei quali consigli dà agli italiani per non rinunciare alle pratiche sessuali, anche in queste settimane un po’ cupe di isolamento domestico?”. È la questione che Annalisa Chirico ha posto a Matteo Bassetti, che non si è sottratto dall’esprimere la sua opinione su un tema che è stato piuttosto controverso fin dall’inizio dell’epidemia. C’è infatti una corrente di esperti che consiglia fortemente di indossare la mascherina anche a letto, ma Bassetti non è dello stesso avviso: “Certe raccomandazioni da una parte mi hanno fatto ridare - ha dichiarato alla Chirico - ma dall’altra mi hanno molto depresso. Per decenni abbiamo insegnato alla gente che è importante usare il preservativo per evitare malattie ben più gravi e adesso invece si dice ‘basta che mettete la mascherina’. Questo è evidente specchio dei tempi che cambiano in peggio”. Poi Bassetti ha rimarcato che, se si ha un partner sessuale stabile, fa bene fare l’amore “anche alla psiche, anzi in un momento del genere è meglio praticarlo più di prima”. Mentre per quanto riguarda un partner occasionale, “è importante usare il preservativo per proteggersi da malattie ben più difficili che non la mascherina”.

