L’Oms prova a silenziare la commissione Covid: centrodestra indignato

Escluse per evidenti ragioni le organizzazioni illegali e criminali (anzi, prudentemente, allontaniamo ogni eventuale accostamento dai nostri pensieri), come giudichereste un’entità che si rivolgesse a un suo ex membro per indirizzargli un monito alla vigilia di un’audizione parlamentare? E come giudichereste la stessa entità se osasse addirittura rivolgersi al Parlamento di una nazione libera e sovrana per tentare di limitare le possibilità di ricerca di una commissione d’inchiesta? No, non è la trama di una spy -story, ma è la cronaca di quanto è avvenuto da parte dell’Organizzazione mondiale della sanità nei confronti del Parlamento italiano (specificamente, della Commissione Covid) e del dottor Ranieri Guerra, di cui era ieri in programma l’audizione. Guerra - i lettori lo ricorderanno - è stato direttore generale aggiunto dell’Oms, e si è trovato al centro di roventi polemiche negli anni passati. Ne cito due: la complicata faccenda di un rapporto critico sull’operato dei governi italiani in epoca Covid, e tutta la controversia relativa al piano pandemico.

Mascherine farlocche, i testimoni inguaiano Pd e M5s E ora c’è pure Fabio Ciciliano, attuale capo della Protezione civile e ai tempi dell’inferno covid se...

Sta di fatto che l’altro ieri, il giorno prima dell’audizione, l’ufficio legale dell’Oms ha scritto a lui e al presidente della Commissione Covid, il senatore Marco Lisei (Fdi), di fatto chiedendo una limitazione dell’audizione, ed evocando i vincoli che graverebbero anche sugli ex membri dell’organizzazione. E poi ancora passaggi sul regime di immunità di cui l’Oms e i suoi membri godono e la tesi sintetizzo con parole mie- secondo la quale Guerra non sarebbe autorizzato a riferire cose che ha saputo quando era membro dell’Oms. «Un tentativo maldestro di comprimere la funzione istituzionale della Commissione», hanno commentato i capigruppo di Fdi alla Camera e al Senato Galeazzo Bignami e Lucio Malan. Il presidente della Commissione Lisei ha risposto in modo cristallino: «È evidente che nessun eventuale tentativo riuscirà a limitare la mia funzione, poiché è mio dovere rispettare la legge italiana istitutiva della Commissione d’inchiesta, per questo non limiterò alcuna domanda dei commissari. Avevo il dovere di informare la Commissione di questa missiva e l'ho fatto in onore al principio di trasparenza che ci siamo dati. Mi auguro infine che quanto scritto non infici la genuinità dell'audizione del prof. Guerra». Verrebbe da dire: ma come osano? Ma come si permettono i signori dell’Oms di interferire in questo modo? Eppure non tutti in Commissione hanno reagito così. Significativo, dopo la netta risposta all’Oms del presidente Lisei, è stato ad esempio l’intervento del grillino Alfonso Colucci, scattato subito in difesa dell’Oms e della sua letterina: «Non trovo in alcun suo elemento forme di limitazione o di compressione nei confronti dell’audito o della Commissione». A seguire, il pentastellato ha evocato il «rispetto» dovuto alle organizzazioni internazionali e l’esigenza di «cooperazione internazionale», oltre che i «vincoli», che legherebbero l’Italia. Ha avuto buon gioco a smontare questa fragile costruzione il presidente dei senatori di Fdi Lucio Malan: «Cooperazione- ha sostenuto replicando al grillino - non può voler dire sottomissione». E ancora: «Immunità non può voler dire mancanza di trasparenza proprio perché l’Oms ha a che fare con questioni mediche particolarmente importanti e delicate».

Covid, scandalo mascherine tarocche: quando sono state pagate Oltre il danno, ecco la beffa. L’affaire mascherine, si parla ovviamente dei tempi del Conte bis, s’ingrossa...