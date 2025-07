West Nile, Matteo Bassetti estremo: "Un incubo per l'Europa"

Anche Matteo Bassetti ha messo in guardia gli italiani dai pericoli che il virus West Nile potrebbe portare nel nostro Paese. "Le zanzare rischiano di essere un incubo per la nostra estate in tutta Europa. Dopo la dengue e la West-Nile, cresce la diffusione della chikungunya - ha spiegato il prof su Facebook -. I primi casi sono stati registrati a inizio 2025 a La Réunion, isola francese al largo del Madagascar. Qui circa il 30% della popolazione era risultato infetto. Presto i casi hanno iniziato a diffondersi nei Paesi più vicini: Madagascar, Kenya, Somalia e India. Finché, grazie al turismo e all’ingente spostamento umano, sono arrivati in Francia".

"Dal 1° maggio in Francia - ha proseguito Bassetti - si conterebbero circa 800 casi, molti di questi persone che sono state di recente in luoghi tropicali. Dodici focolai, però, si sono sviluppati 'localmente' anche vicino al confine con la Spagna: 'C’è un rischio significativo di trasmissione autoctona nella Francia continentale', hanno fatto sapere le autorità sanitarie francesi. Quali sono i sintomi? La chikungunya è un virus trasmesso da uomo a uomo tramite le zanzare Aedes (Aedes albopictus e Aedes aegypti) ovvero la zanzara tigre".