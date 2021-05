Franco Battiato e l'ultimo video misterioso: "Camicia bianca e viso provato", ecco cosa non torna

18 maggio 2021 a

Una morte misteriosa quella di Franco Battiato che si è spento nella giornata del 18 maggio, lasciando un vuoto immenso per tutto il Paese. Il cantautore si era ritirato dalle scene da quasi tre anni, ma della malattia che lo affliggeva nulla è dato sapersi. Anche la sua ultima apparizione è un punto interrogativo. Il cantante era apparso sui social nel 2019, quando era uscito il disco Torneremo ancora.

Un filmato emblematico, difficile da interpretare: solo il video senza audio in quanto silenziato e giusto qualche immagine vicino al suo manager, Franz Cattini. Fu proprio lui a spiegare le condizioni di Battiato: "Non possiamo dire che stia male, quando lo sentiamo al telefono dice di stare bene. Ma non sta sufficientemente bene da poter essere qui a parlare con tutti noi". Nelle immagini poi si vedeva Battiato indossare una camicia bianca, il viso provato, con lo sguardo dritto su spartito e pianoforte. "La vita non finisce, finché saremo liberi torneremo ancora", cantava, "Lo sai che il sogno è realtà". Nulla però per spiegare come stessero realmente le cose, solo una dichiarazione diffusa per quell’ultima occasione in cui spiegava il suo interesse per cercare di approfondire il "mistero insondabile del passaggio". Nel brano Battiato parla di una "terra senza confini" dove "la vita non finisce, è come il sonno".

E proprio come se stesse dormendo, il cantautore se n'è andato. L'ha confermato al Corriere della Sera il fratello Michele: "Nelle ultime ore non ha capito, non c’era più, per sua fortuna avvolto da un coma profondo". Ugualmente privati saranno i funerali: "Ho chiamato un sacerdote nostro amico che conosceva e parlava con Franco. Ci sarà lui a benedire, accanto a noi, pochissimi, quasi gli stessi che mio fratello ha avuto vicini in questi mesi di sofferenza. Nessun altro. Ecco perché abbiamo pensato al servizio d’ordine".

