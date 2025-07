Giovanni Floris, a In Onda l'attacco alla destra: "Ecco cos'è"

Il governo al centro di In Onda. Nella puntata di venerdì 4 luglio su La7 non si fa che parlare dell'esecutivo, partendo dall'intervista di Giorgia Meloni a Bruno Vespa e, in particolare, iniziando dai dazi imposti dal presidente degli Stati Uniti. "Non so come si faccia a concepire una trattativa con Donald Trump, è contraddittorio", esordisce Annalisa Cuzzocrea. Ospite di Luca Telese e Marianna Aprile, la giornalista parla della nuova legge di Bilancio approvata in Usa e la definisce una legge che aiuta solo gli "ultramiliardari".

Parole che vedono Giovanni Floris non pensarla tanto diversamente: "Questa è un'America che attacca la libertà con le politiche del suo presidente. È un'America diversa da quella dell'11 settembre la cui libertà veniva attaccata". E ancora: "Ad oggi viene attaccata la libertà degli immigrati, dei poveri e che ama la guerra. C'è un mondo della parola e uno della realtà, quest'ultimo è devastante.. per noi, per l'Europa".

Poi, soffermandosi sulla destra in generale: "Questa è una destra, che vediamo in America, in Russia, che ha questo rapporto con le parole: piegano la realtà. Questa destra deve far pensare a quanto sia poco convincente l'alternativa". Insomma, un attacco sì al centrodestra ma anche una frecciata al centrosinistra.