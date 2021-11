Non è l'Arena, Nunzia Schilirò la spara: "Lei faccia il medico, io la giurista". Asfaltata (ancora) da Giletti

18 novembre 2021 a

"Bisogna entrare nell'ottica dell'obbligo vaccinale, almeno per le categorie di lavoratori che sono a contatto con il pubblico, anche perché il green pass all'austriaca rischia solo di alimentare le tensioni sociali". Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, ha detto la sua sul vaccino a Non è l'Arena, in collegamento con Massimo Giletti. Tuttavia, l'altra ospite del talk, Nunzia Schilirò, ha spiegato: "L'obbligo vaccinale non è possibile se siamo in Europa, perché lo dice l'Ue, non lo dico io".

"Ma l'articolo 32 della Costituzione l'ha letto?", l'ha interrotta allora Cartabellotta. "Però vorrei finire, io non ho interrotto nessuno", ha detto stizzita la vicequestore sospesa. Il medico, però, ha insistito: "Se lei fa disinformazione, io la devo interrompere: in Italia l'articolo 32 della Costituzione permette allo Stato di istituire per disposizione di legge degli interventi sanitari obbligatori. Il discorso è chiuso".

A quel punto la Schilirò ha detto: "Guardi, lei faccia il medico e io faccio la giurista. L'Unione europea emana delle norme che sono sovraordinate alla nostra Costituzione. Le norme europee - se mi dà una mail le mando le risoluzioni dell'Unione europea - dicono questo". E l'ennesima polemica è servita.

