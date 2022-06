Massimo Giletti arrivato a Mosca: "Cosa voglio capire qui", clamorosa 'missione' in Russia

04 giugno 2022 a

Massimo Giletti è arrivato a Mosca, dove domenica 5 giugno condurrà in diretta una nuova puntata di Non è l’Arena, a partire dalle 21.15 su La7. Una “missione”, quella del giornalista e conduttore televisivo, che è destinata a far discutere, molto più di quando è andato a Odessa, in Ucraina. Stavolta, infatti, Giletti è in Russia e questo già di per sé è motivo di clamore.

In più nel corso della sua trasmissione avrà un confronto con Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo che si è già fatta abbondantemente conoscere in Italia, avendo partecipato a diversi talk show. In un collegamento da Mosca, Giletti ha detto di aspettarsi un “confronto molto vivace” con la Zakharova, che ha descritto come “la donna che ha rivoluzionato la comunicazione del ministero degli Esteri. Vediamo se da questo confronto con lei riuscirò ad andare al di là del solito racconto che la sentiamo fare”.

Poi sui social Non è l’Arena ha rilasciato un breve video promo della puntata, che vedrà Giletti condurre da Mosca: “Dopo più di 100 giorni dall’inizio del conflitto quali sono per la Russia le reali conseguenze delle sanzioni varate dall’Occidente? E quante sono le possibilità che si possa arrivare alla pace? Da qui cercheremo di capirlo”.

