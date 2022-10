Formigli e il retroscena sull'audio rubato: "Ho parlato con un'eletta FI..."

21 ottobre 2022 a

"Vi racconto un piccolo retroscena": Corrado Formigli ha parlato dell'audio rubato di Berlusconi su Putin e Ucraina. In particolare, ai suoi ospiti a Piazzapulita su La7, ha detto: "Ho parlato con una parlamentare di Forza Italia ieri, di cui non posso fare il nome perché è stata una conversazione privata. Però era una delle persone che stava là quando Berlusconi ha parlato".

"Quando io gli ho fatto presente la gravità delle affermazioni di Berlusconi - ha proseguito il conduttore - lei ha detto 'ma sai Berlusconi la conosce bene la questione russa, lui capisce la complessità e non riduce le cose a bianco e nero'. Allora io ho capito che questa posizione di Berlusconi dentro la destra e dentro Forza Italia è molto più condivisa di quanto immaginiamo".

A quel punto è intervenuto uno degli ospiti della trasmissione, Vittorio Sgarbi, che ha interrotto Formigli e ha detto: "Non solo in Forza Italia ma anche in Italia". Cosa con cui il giornalista si è trovato d'accordo. Infine Formigli ha chiosato: "C'è un'ipocrisia nel linguaggio della politica che in qualche modo Berlusconi paradossalmente rompe, con un linguaggio di verità brutale e comunque inaccettabile in questi termini".