Franco Bechis, "scelte disastrose": una bomba, cosa rischia il centrodestra

10 novembre 2022 a

a

a

Franco Bechis, ospite di Alessandra Sardoni a Omnibus, su La7, nella puntata di oggi 10 novembre, interviene sul rebus delle candidature per le prossime elezioni regionali in Lazio e Lombardia. "L'accordo su D'Amato? Bisogna vedere cosa fa il Movimento 5 stelle...", spiega il direttore di Verità&Affari. "Ma il M5s sembra essersi chiamato fuori", osserva la conduttrice. "Sì", sottolinea Bechis, "ma sai il Movimento 5 stelle è tante cose. La Lombardi che è più legata a Zingaretti e a quell'esperienza ha idee diverse da Conte che ha altri piani e altri scopi".

Qui l'analisi di Franco Bechis sulle prossime regionali nel Lazio

Pd, primo passo verso la scissione: un terremoto, chi esce

Sulle regionali, poi, aggiunge Bechis, "è evidente o tutti dentro a fare un'alleanza o non c'è possibilità di vincere perché alle regionali basta un voto più degli altri, se non riescono a fare le alleanze larghe partono abbastanza battute". E D'Amato, sostiene il direttore, "è un candidato che non ha una carica di simpatia umana e di leadership personale che possa far presagire vittorie". Certo, "bisogna poi vedere quale sarà il candidato del centrodestra. Tutti siamo fiduciosi ma abbiamo ricordo delle scelte fatte a Roma e Milano che sono state disastrose. I candidati bisogna sceglierli meglio visto che il centrodestra è favorito in questo momento. Se sbaglia ancora una volta i candidati da mettere in campo può agevolare le opposizioni".