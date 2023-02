TerraVerso, chi è il conduttore Emanuele Ranucci

01 febbraio 2023 a

Parte TerraVerso, il video podcast di Libero quotidiano. Uno dei conduttori, insieme ai direttori e vicedirettori di Libero, che si alterneranno, sarà Emanuele Ranucci.



Classe '94, giornalista pubblicista, esperto di comunicazione e content creator, iscritto al dottorato di ricerca in Management For Digital Transformation: Business, Communication and Ethics, ha realizzato e pubblicato su quotidiani e sui suoi account contenuti esclusivi durante il ritiro delle truppe in Afghanistan, dai campi profughi della Siria e del Libano, nelle enclavi serbe in Kosovo e più di recente si è occupato di reportage durante la guerra in Ucraina direttamente dalle zone del fronte. Ha vissuto e lavorato a Bruxelles come responsabile della comunicazione social del Presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, oggi ministro degli Esteri.