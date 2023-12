Mario Sechi suona la sveglia al Pd: "Finché fa così, non va da nessuna parte"

09 dicembre 2023 a

Niente incarico a Paola Concia, troppe polemiche. Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha fatto un passo indietro sulla nomina della dem all’educazione alle relazioni nella scuola. Un dietrofront al centro di Stasera Italia nella puntata di sabato 9 dicembre. Qui, su Rete 4, il sindaco dem passa subito all'attacco: "Il problema principale è avere un ministro che sa fare il ministro".

A quel punto è Mario Sechi a riportare alla realtà il primo cittadino. "Sullo slogan 'w l’Italia antifascista' ci è saltato addosso il Pd che ha sviluppato un dibattito sul tema", tuona il direttore di Libero secondo cui "finché piovono accuse di fascismo su un governo eletto, non si va da nessuna parte".

E sul caso, Sechi parla di "poca lucidità" nel gestire la nomina. E ancora: "Va ripensato un po' tutto. Secondo me in questo frangente la fretta è stata nemica. L'idea di delegare alla scuola qualcosa che deve fare la famiglia è un’illusione. La cosa pubblica che controlla il privato non è liberale". Anzi, "è pericoloso, perché la nostra educazione sentimentale è stato prima di tutto in famiglia, nell'esperienza di ogni individuo".

