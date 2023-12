L'aria che tira, il benzinaio Stacchio contro Anna Ascani: "Avete rovinato l'Italia"

14 dicembre 2023 a

"La violenza è in aumento e lo vediamo con i nostri occhi, col cavolo che è diminuita!": il benzinaio Graziano Stacchio lo ha detto in collegamento con David Parenzo a L'Aria che tira su La7 durante un acceso dibattito con Anna Ascani del Pd. L'uomo è stato protagonista di un caso di cronaca nel 2015, quando uccise un bandito a Ponte di Nanto, in provincia di Vicenza, a pochi metri dalla sua stazione di rifornimento, mentre assaltava la gioielleria vicina con altri quattro uomini. Il suo caso venne archiviato per legittima difesa.

"Due sere fa qua nel nostro Paese tre persone hanno puntato un coltello alla gola... - ha raccontato il signor Stacchio -. Ormai la gente non va più neanche a denunciare i fatti. Dove sta lo Stato che ci difende?". Poi, rivolgendosi sempre alla Ascani, ha aggiunto: "La sinistra ha rovinato l'Italia, voi buttate tutto in caciara!". Infine il benzinaio ha parlato del momento in cui è andato a raccontare la sua storia in Europa: "Sette anni fa sono andato a Bruxelles a portare la mia testimonianza e ho avuto la soddisfazione di sapere una cosa che non ho mai sentito per televisione, e questa volta ho il diritto e il dovere di dirlo. Ci sono andato con le destre. Quando sono stato lì due docenti di dirtto hanno detto chiaramente che il nostro codice penale è fatto male".