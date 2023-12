Toni Negri è morto, aveva 90 anni

16 dicembre 2023 a

È morto all’età di 90 anni il filosofo e politologo Toni Negri. Tra i maggiori esponenti del marxismo operaista, storico leader del movimento extraparlamentare di sinistra Autonomia Operaia, Negri si è spento questa notte a Parigi, dove viveva. "Toni Negri è morto questa notte a Parigi. Dato che per me, oltre che un maestro e un compagno, è stato un amico tra i più cari, fatico a scacciare la tristezza", scrive l’amico Sandro Mezzadra su social, pubblicando una foto che li ritrae insieme nel giorno del novantesimo compleanno di Negri, lo scorso primo agosto.

Sulla morte di Toni Negri è intervenuto anche il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano: "Toni Negri fu un cattivo maestro perché, dopo il ’68, il passaggio dal movimentismo giovanile alla pagina buia degli anni di piombo, con il terrorismo di destra e di sinistra, causò tante vittime innocenti. In termini giuridici, poi, una cosa è l’espressione delle idee, un’altra è la pratica materiale della violenza. Ricordo inoltre che Toni Negri andò in Parlamento con i radicali, prima di rompere con Pannella. Certamente, Negri è stato un cattivo maestro, poi però bisogna valutare la sua vicenda in tutta la sua complessità", ha commentato il ministro alla trasmissione di Radio 24 "Amici e nemici, l’informazione della settimana" condotta da Lucia Annunziata e Daniele Bellasio sulla scomparsa, a Parigi, dell’ex leader di Autonomia operaia.