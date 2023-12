Giuseppe Cruciani imbarazza Ferragni: "Col sorcio in bocca, facile così"

19 dicembre 2023 a

Chiara Ferragni nel mirino di Giuseppe Cruciani. Il caso-pandoro arriva fino a La Zanzara, dove il conduttore di Radio 24 non si risparmia. "La Ferragni ha chiesto scusa - esordisce nella puntata in onda martedì 19 dicembre -, non me ne voglia, io penso che fosse già chiaro prima. Quando uno viene preso col sorcio in bocca, allora chiede scusa e fa la donazione. Ma se non ci fosse stata l’indagine uno sarebbe rimasto col milione di euro in tasca? Troppo facile fare beneficenza quando uno viene preso col sorcio in bocca".

Intanto per l'influencer sembra mettersi male. La Procura di Milano aprirà un fascicolo sul caso del pandoro Balocco 'griffato' con il marchio della moglie di Fedez. Un provvedimento che arriva dopo aver ricevuto la ricezione dell'esposto del Codacons in cui si ipotizza la truffa aggravata. Al momento nessuna decisione è stata presa. Nei prossimi giorni il procuratore capo Marcello Viola valuterà il da farsi. Al vaglio tre ipotesi: l'apertura di un fascicolo a modello 45, senza ipotesi di reato né indagati, uno a 44 in cui si iscrive solo il presunto reato individuato o uno a 21 con anche l'iscrizione degli eventuali indagati.

Un passaggio formale per compiere i primi accertamenti già oggetto di un procedimento all'Antitrust concluso con una sanzione e con le scuse della diretta interessata. "Seppur in buona fede ho commesso un errore. È giusto che mi assuma le mie responsabilità e, per questo, ho deciso di fare una donazione di un milione di euro all'Ospedale Regina Margherita, per aiutare il reparto oncologico pediatrico", sono state le parole della Ferragni.