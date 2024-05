L'Aria che tira, l'arrivo trionfale di Sgarbi: "Clamoroso, s'è svegliato"

03 maggio 2024 a

"Clamoroso, sta arrivando Vittorio Sgarbi": David Parenzo lo ha detto a L'Aria che tira su La7, riferendosi all'ingresso in studio del critico d'arte, candidato con Fratelli d'Italia alle prossime europee. "Clamoroso perché sono le 11.26. S'è svegliato! Guarda che roba. Fai con comodo caro Vittorio", ha continuato scherzosamente il conduttore. Dopo che il suo ospite si è seduto al tavolo al centro dello studio, Parenzo ha aggiunto: "Saluto Vittorio Sgarbi, posso dirti subito una cosa? Quei malfidati che sono dietro le quinte, gli autori, mi avevano detto che non saresti mai arrivato prima di mezzogiorno perché non ti svegli mai la mattina. Ora puoi mandarli a quel paese". Di fronte al suo rifiuto, allora, il conduttore sempre in tono ironico ha detto: "Da quando si è candidato con Giorgia Meloni è diventato buono".

Prima dell'arrivo triondale di Sgarbi, nel talk si stava parlando delle parole del generale Roberto Vannacci sui disabili a scuola. Con la dem Alessia Morani che ha detto: "Quando sento parlare di classi differenziate per i disabili allora a me viene la pelle d'oca, perché parliamo dell'esclusione di bambini che sono una parte fondamentale per la crescita non solo loro ma anche degli altri bambini. E allora io reagisco a queste proposte che reputo ripugnanti e dico che quella cosa che dice è assolutamente l'opposto rispetto alla politica che portiamo avanti noi".

