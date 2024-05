DiMartedì, la Annunziata: "Una cosa che adoro della Meloni"

15 maggio 2024 a

a

a

"Giorgia Meloni è la più votata d'Italia. Che riflessione ti fa venire questo sulla premiership, sugli italiani, sulla politica?". Giovanni Floris ospita a DiMartedì, su La7, la collega Lucia Annunziata che una volta lasciata la Rai in polemica con il governo di centrodestra ha ora modo di dedicarsi alla sua grande passione, la politica. Attivamente, e ovviamente a sinistra da candidata per il Pd alle prossime elezioni europee di giugno.

La risposta della ex conduttrice di In mezz'ora su Rai 3 è da piena campagna elettorale. "C'è una cosa che adoro di Giorgia, che lei usa il doppio standard a suo favore senza nessuna esitazione. Se ti va bene difendere una persona la difendi, se invece è una persona che non ti piace puoi dire di lei tutto quello che vuoi". E per far capire che aria tiri in studio, primo applauso sentito.

"Io mi sono limitata a dire quello che lei ha detto di me ufficialmente, ma sono stata fortunata perché il livello di attacco alla reputazione delle persone è un fatto politico, non è un fatto di scortesia"