Fatfluencer, la nuova moda dei social. Video virale, ma lei: "Guardate le Kardashian"

"Ci sono già abbastanza contenuti su diete e dimagrimento". È questa la tesi di Georgy Thomson, la fatfluencer che sta spopolando su TikTok. Avete letto bene, fatfluencer: si tratta di persone che, malgrado i loro problemi di obesità, si mostrano sui social mentre si ingozzano dei loro cibi preferiti senza curarsi delle conseguenze. Georgy è una donna di 31 anni di Rossendale (Inghilterra) che a oggi conta 7.5 mila followers su TikTok e che ama abbuffarsi sul web.

La fatfluencer ha raccontato al The Sun cosa prova quando condivide i suoi video e le sue live: "Mettendo i miei gamberoni sale e pepe alla luce della fotocamera del mio telefono, un senso di libertà mi travolge. Dopo una vita passata a sentirmi a disagio a mangiare in pubblico, condivido con orgoglio il contenuto del mio takeaway cinese sui social media. L'esperienza è deliziosa quanto il cibo. Due anni fa, rivelare online cosa avevo mangiato a cena sarebbe stato impensabile. Quando sei in carne, gli sconosciuti ti giudicano per un semplice dolcetto come un piatto da asporto o una barretta di cioccolato. Ma quando mi sono iscritta a TikTok un paio di anni fa, ho iniziato a vedere creatori di contenuti che mi somigliavano e ne sono rimasta incuriosita".

Se la donna ha raccolto molti like, sono anche tantissimi i commenti negativi sotto i suoi video. Nel video in cui magia cibo cinese sono stati quasi 50 mila i cuori lasciati dagli utenti, ma molti l'hanno criticata. L'accusa principale è quella di non prendere seriamente la sua condizione e di diffondere messaggi negativi. Lei ha comunque detto di essere consapevole dei rischi che comporta l'obesità: "So che la scienza ha dimostrato collegamenti tra l'obesità e condizioni come il cancro e il diabete. Ma per me c'è un equilibrio. Non mi abbuffo ad ogni singolo pasto, solo quando creo video".