Il prof fascista è del Pd, Bottura non ci sta: travolto dagli insulti

Cortocircuito antifascista: il professore fascista del Tuscolano è un ex dirigente del Pd abruzzese nonché "convinto antifascista". Lo sottolinea il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, su X, mandando in tilt tutti i partigiani social e imbarazzando, non poco, la sinistra che da ore friggeva per poter utilizzare un altro manganello contro il governo Meloni. Occasione mancata, trasformatasi in imbarazzante autogol.

Ma siccome, quando si è in difficoltà, a volte l'unica possibilità è contrattaccare, è Luca Bottura a prendersi la responsabilità: la penna rossa del La Stampa è tra i primi a commentare il post di Valditara, rovesciandogli addosso nuove accuse. "Buonasera ministro, ma lei davvero sta usando il suo account X in questo modo sgangherato? Davvero sta polemizzando su un fatto di gravità inaudita facendone una questione di casacche? Davvero, incidentalmente, sta difendendo il 'buon nome' del fascismo? E se sì, non si vergogna?".

Tuttavia, che non tiri una buona aria per Bottura e compagni lo testimoniano le decine di commenti che piovono sulla sua replica. Alcuni danno del fascista a Valditara (ettepareva) ma la maggior parte sbeffeggiano proprio il giornalista: "Ha solo specificato che il prof è del PD, visto che gli è stato dato del fascista, e si sa che quelli di sx sono antifascisti. O no?", "Ha fatto solo chiarezza su un attacco chiaramente politico, e clamorosamente errato, di un’esponente del PD diciamo 'distratta'", "Lei sta rigirando la frittata in modo disgustoso. Il Ministro Valditara ha semplicemente chiarito e smentito una narrazione falsa usata a scopi politici. Non sta difendendo nessuno ma semplicemente la verità. E lei pur di scrivere qualcosa lo accusa di difendere il fascismo e di doversi vergognare???? Ma state fuori come un balcone!", "Certo, deve farne assolutamente una questione di casacche, in particolar modo se la casacca è rossa, oppure il rosso deve sempre rimanere impunito e salvaguardato?", "Se il fatto di una gravità inaudita è vero dobbiamo dedurre che anche chi si dichiara antifascista può essere un fascista. Se non fosse vero avremmo un problema di informazione", "Sì e ha ragione. Si deve polemizzare facendo una questione di casacche. Perché l'ipocrisia fa schifo. E no, nessuno difende incidentalmente o no il fascismo, ma smascherare la stupidità degli urlatori antifascisti è un dovere perché sono soltanto quello: degli urlatori".

"Legittima difesa - prosegue un commentatore -. Fosse stato di Dx salvati o popolo. Un po’ di onestà mentale non guasta", "Tant’è Che l’ennesima figura di Pdioti l’avete fatta!", "Ma non ti vergogni mai tu ? Lascia stare il ministro", "No sta solo evidenziando un' altra mega galattica figura di ...... della sx italiana", "Non è di Casapound e nemmeno di FDI. È del PD. Quindi antifascista per definizione. Fa benissimo a prendervi per il c***o", "Quindi dimmi un po' Bottura, se la casacca viene specificata dalla sx va bene, se però si smentisce e la smentita viene da dx ci si attacca alle bazzecole?? Cos'è, sei passato al genere comico o pensi che siano tutti rinc***niti e si bevano ogni cosa che dici?"