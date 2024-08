In Onda, Rosy Bindi: "Arianna Meloni? Ennesima arma di distrazione di massa"

20 agosto 2024 a

"Il primo pensiero che ho avuto quando è uscita la notizia è stato questo: evidentemente anche i giornaloni di destra hanno degli informatori dentro le procure, una volta questa era una prerogativa, intoccabile secondo qualcuno, dei giornaloni di sinistra": Rosy Bindi lo ha detto in collegamento con Marianna Aprile e Luca Telese a In Onda su La7 riferendosi al caso Arianna Meloni, che potrebbe essere presto al centro di un'inchiesta, stando a un retroscena di Alessandro Sallusti, direttore del Giornale. "La magistratura continua a smentire - ha proseguito la Bindi -. Io credo che sia l'ennesima arma di distrazione di massa di un governo sempre più litigioso".

Secondo lei, il governo sarebbe stato addirittura "umiliato in Europa per gli errori della Meloni. E una bufera come questa distrae dai problemi reali del paese e dalla loro incapacità di risolverli". A proposito delle accuse che potrebbero essere rivolte alla sorella della premier, di aver fatto delle nomine in ambito pubblico, Telese alla Bindi ha chiesto: "Lei pensa che sia familismo?". "Io dico che le nomine del governo spettano al governo - ha risposto l'ospite - e che devono essere fatte individuando le persone competenti, autonome, libere e affrancate da ricatti di tipo politico. Fiino ad adesso questo governo di FdI grandi rassicurazioni non ce ne ha date".