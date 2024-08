Christian Raimo, "provvedimento disciplinare". Ilaria Salis? No, qual è la frase che gli è costata cara

25 agosto 2024 a

Un provvedimento disciplinare contro Christian Raimo, insegnante e volto televisivo molto noto, rappresentante della sinistra "antifascista" in vari talk. La sanzione disciplinare della censura allo scrittore e docente di Storia e Filosofia in un liceo di Roma è stata notificata nei giorni scorsi.

Raimo aveva criticato il ministro dell'Istruzione e del merito Giuseppe Valditara e secondo la Direzione scolastica regionale del Lazio ha violato due articoli del codice etico che riguarda i prof. Il provvedimento disciplinare, ricorda Repubblica, non contesta allo scrittore tanto quanto da lui detto a L'aria che tira, su La7, a proposito della vicenda di Ilaria Salis ("I nazisti vanno picchiati", parole che avevano sconvolto lo stesso conduttore David Parenzo e che avevano scatenato polemiche, interrogazioni parlamentari e striscioni di minacce), quanto un post social.

"Il ministro Valditara mostra quanto rischia di diventare violenta l'autorità - scriveva Raimo -, ma diciamo anche il potere, quando non ha autorevolezza né capacità di ascolto e di dialettica. Per le dichiarazioni che ho fatto in trasmissione - e non a scuola, ovviamente - ho ricevuto violente dichiarazioni minatorie di parlamentari leghisti e di Fratelli d'Italia. E striscioni di minacce di gruppi ultras neonazisti e gruppi di studenti di organizzazioni neofasciste con altri striscioni sotto scuola, tutti a volto coperto. Un ministro dovrebbe difendere tout-court un docente minacciato da gruppi neonazisti invece di avviare un approfondimento interno, e invece finisce proprio per accodarsi agli striscioni intimidatori".