DiMartedì, Totaro esplode: "Difendete chi ruba in casa, vorrei vedere voi"

18 settembre 2024 a

"Vorrei vedere voi!". Perde la pazienza e la calma, Achille Totaro, esponente di Fratelli d'Italia ed ex senatore della Repubblica.

Ospite in studio di Giovanni Floris a DiMartedì, per la prima puntata stagionale del talk del martedì sera di La7, ascolta gli altri presenti di centrosinistra parlare di sicurezza, immigrazione e legittima difesa a ruota libera, e sempre con la medesima tesi: la colpa più grave è sempre di chi reagisce a chi si introduce in casa sua per delinquere.

"Ridete, vabbè, ridete - esplode a un certo punto Totaro -. Quando uno entra in casa a rubare può morire di paura, può ammazzare il ladro, il ladro può ammazzare lui. Non è un reato bagatellare, non è un reato bagatellare come pensate voi che difendete questa gente. Vorrei vedere voi!".

"Non vorrei che lo stato d'animo dell'onorevole Totaro portasse a delle conseguenze...", sorride Floris un po' imbarazzato dal clima di bagarre scatenato dalla discussione, cercando di cambiare argomento.

