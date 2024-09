Chiara Ferragni, il messaggio è chiarissimo: con chi la beccano dopo il dissing di Fedez

22 settembre 2024 a

a

a

Giorni complessi, per Chiara Ferragni, suo malgrado tirata in ballo nel "dissing" a suon di insulti tra l'ex marito, Fedez, e il rapper Tony Effe. L'influencer è stata costretta a intervenire intimando ai due di non coinvolgere nel loro delirio i figli: troppo, decisamente troppo.

Quindi, l'ultimo brano pubblicato da Fedez, con un testo che la chiama in causa, tra accuse e quelle che sembrano anche dichiarazioni d'amore. Testo, insomma, difficile da decifrare nel suo significato più profondo.

Tant'è, la vita di Chiara Ferragni prosegue. E nel giorno successivo all'ultimo brano pubblicato da Fedez, Allucinazione collettiva, ecco che l'imprenditrice è stata sorpresa - o meglio, si è mostrata in una storia su Instagram - insieme ad Angelo Tropea, suo dipendente fino al 2008 e uno degli amici più chiari della Ferragni. Insieme a loro due ecco anche Francesca Oniga, altra amica di vecchia data.

Ferragni, Fedez e Tony Effe? "Quanti soldi vale ogni attacco": il pesantissimo sospetto dell'esperto

Il gruppo, sorridente, si è mostrato sui social. Chiara Ferragni, insomma, guarda al futuro, prova a rilanciarsi dopo gli scandali e, soprattutto, non sembra avere alcuna intenzione di fare marcia indietro con Fedez, dal quale appare sempre più lontana.