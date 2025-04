Domenica In, Rizzoli-choc su Eleonora Giorgi: "Ho mentito a mia madre"

Andrea Rizzoli ospite di Domenica In. Il figlio di Eleonora Giorgi è tornato nello studio di Rai 1 durante la puntata del 6 aprile. Qui ga ripercorso con Mara Venier i difficili momenti che ha passato a fianco della madre malata. Qui ha rivelato di aver mentito alla madre riguardo alla sua condizione di salute. Dopo un intervento chirurgico complesso, Eleonora credeva di essere sulla via della guarigione, mentre in realtà i medici avevano scoperto metastasi. "Pensava di essere guarita, dopo un intervento complesso, con 120 punti", ha spiegato per poi aggiungere un altro dettaglio privatissimo.

Questa volta protagonista Massimo Ciavarro, ex compagno di Eleonora: "Lui c’è sempre stato, ha un cuore d’oro". Infine la dichiarazione sugli ultimi istanti di vita dell'attrice: "La lucidità l'ha persa piano piano" perché verso la fine "non arrivava abbastanza aria al cervello per nutrirlo completamente".