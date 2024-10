Bocchino fa impazzire Giannini: "Vedi? Ti smonto una bugia e tu ti inalberi"

05 ottobre 2024 a

a

a

Alta tensione negli studi di Otto e mezzo, su La7, con un duro scontro tra Italo Bocchino e Massimo Giannini. Lilli Gruber ha allestito un dibattito sull'ultimo libro del direttore editoriale del Secolo d'Italia, dal titolo Perché l'Italia è di destra. Contro le bugie della sinistra, riguardo al quale durante la sua presentazione alla Gnam di Roma il presidente del Senato Ignazio La Russa ha provocatoriamente detto che sarebbe da portare nelle scuole. Apriti cielo, a sinistra è partita la bagarre.

"Secondo me Giannini è prevenuto nel momento in cui va ad analizzare il libro", esordisce Bocchino. "Moltissimo, te lo confermo", ribatte l'editorialista di Repubblica. "Il vero tema è perché la sinistra perde in così tante prove, l'elettorato italiano non si fida della sinistra, da De Gasperi a Berlusconi e Meloni".

"E le bugie della sinistra quali sono?", domanda la Gruber. "Sul familismo, per esempio. Non capiscono che la destra, essendo stata sempre una comunità chiusa, ha creato questa situazione, un gruppo di persone che si sono amate e sposate tra di loro. Poi penso ai fratelli Miliband leader dei laburisti inglesi... Kennedy nominò il fratello ministro della Giustizia. La Piccolotti e Fratoianni giustamente stanno insieme".