Furfaro contro Trump: "Sessista e misogeno". Zittito dalla Bernardini de Pace dalla Berlinguer

Nella election night americana nelle tv italiane è ancora l'ora dei commenti e delle previsioni. La sfida tra Donald Trump e Kamala Harris sarà all'ultimissimo voto, con i sette cosiddetti stati-ballerini (Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania e Wisconsin) tutti perfettamente in bilico.

A E' sempre CartaBianca, su Rete 4, è una sarabanda di opinionisti per Bianca Berlinguer. Inizia Paolo Del Debbio, collega di 4 di Sera e Dritto e rovescio: "Trump o Harris? Non mi piace nessuno dei due, li ritengo personalità scarse, chiunque vincerà non avrà autorevolezza, forza e personalità per metter mano ai grandi problemi del mondo. Spero di sbagliarmi ma la vedo così adesso".

Mario Giordano, l'altro volto dell'informazione serale di Rete 4 e conduttore di Fuori del coro, ha invece un'idea diversa: "Fossi in America, io voterei Trump: penso che lui le violenze le abbia più subite che fatte e Biden invece ci ha portato sull’orlo della terza guerra mondiale".

Assolutamente ultra-critico Marco Furfaro, esponente del Pd e uomo di fiducia della segretaria Elly Schlein quando si tratta di portare il verbo dei democratici nei salotti televisivi: "Trump è un misogino sessista ed è messo sullo stesso piano di una magistrata come Harris che ha sempre fatto il suo dovere".

Ribatte Annamaria Bernardini de Pace, affrontando proprio uno degli argomenti più gettonati dalla sinistra e dalle femministe per attaccare l'ex presidente: "Trump e l'aborto? Tutti dicono che l’aborto è un diritto: non è vero, è una possibilità di scelta. Su questo penso che gli Usa siano stati democratici, consentendo ai vari Stati di esprimersi".

