Elsa Fornero provoca Vannacci: "Non la imbarazza?". E il generale la zittisce in 10 secondi

Scontro di ideologie a DiMartedì, programma di approfondimento politico e sociale di La7 condotto da Giovanni Floris ogni martedì in prima serata. I due contendenti sono Elsa Fornero, docente dell’Università di Torino ed ex-ministro del Lavoro nel governo Monti, e il generale Roberto Vannacci, europarlamentare della Lega.

Il dibattito è sul concetto di inclusione e sul dialogo che l’Italia deve avere con i popoli che accoglie e qui siamo su due posizioni diametralmente opposte. Comincia la Fornero così: “È più facile ingannare le persone almeno nel breve termine, piuttosto che cercare di dire loro la verità complessa. Dò una notizia a Vannacci, lei mi definisce di sinistra, ma da sinistra spesso mi definiscono di destra, io lo chiamo indipendenza di giudizio e anche assenza di sicurezza nelle diagnosi. Ciò che il generale definisce come necessità che gli altri si adattino ai nostri modelli, io la definirei apertura, cercare il dialogo anche con quelli che vengono da noi. Perché anche io non voglio gli immigrati irregolari e voglio invece convincerli che i nostri valori sono di inclusione e di apertura ed è questo che mi spaventa di lei generale. Lei si richiama al buonsenso, ma è il suo buonsenso, anche io sono una persona di buonsenso, ma il mio mi porta a conclusioni opposte alle sue. Il servizio pubblico è per definizione al servizio degli altri, non ha certezze, lei ha un'unica verità, la sua, ma di verità non ce n'è una sola, il mondo è più sfaccettato".

