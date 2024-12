Oscar Farinetti oltre ogni limite contro Meloni: "Fa paura. Qualcuno potrebbe andare fuori di testa e..."

18 dicembre 2024 a

L'intervento di Giorgia Meloni ad Atreju, la kermesse organizzata da Fratelli d'Italia, ha mandato in tilt tanti benpensanti del nostro Paese. A DiMartedì, Corrado Augias ha parlato di "attacchi isterici" e di "follia", difendendo a spada tratta l'ex presidente del Consiglio Romano Prodi. A È sempre Cartabianca, invece, Oscar Farinetti ha espresso preoccupazione per i gesti e le movenze del premier, dando così il via a una sorti di psicosi - immotivata - collettiva. Da parte di Farinetti, parole pesantissime, estreme, fuori fuoco.

Ospite di Bianca Berlinguer, negli studi televisivi di Rete 4, il fondatore di Eataly si è lasciato andare a un intervento come detto a dir poco sopra le righe. "Il tono furioso di Giorgia Meloni ad Atreju, tra urla e occhi fuori dalle orbite, mi ha fatto paura - ha dichiarato Oscar Farinetti -. Qualcuno nel pubblico potrebbe andare fuori di testa ed esagerare". Ma ciò che forse sembra dimenticare l'imprenditore piemontese è che a parlare di "rivolta sociale" è stato proprio Maurizio Landini, personaggio certamente non riconducibile all'alveo politico di Fratelli d'Italia.

#Farinetti: "Il tono furioso di Giorgia Meloni ad Atreju, tra urla e occhi fuori dalle orbite, mi ha fatto paura. Qualcuno nel pubblico potrebbe andare fuori di testa ed esagerare".#ÈsempreCartabianca pic.twitter.com/VcMeN8VbpK — È sempre Cartabianca (@CartabiancaR4) December 17, 2024

A prendere le difese del premier, ci ha pensato il presidente del Senato Ignazio La Russa, che ha rispedito al mittente le accuse mosse da Romano Prodi. L'ex presidente del Consiglio aveva infatti accusato Meloni di obbedire ai potenti stranieri. "Dire al presidente del Consiglio che è suddito di uno stato straniero è la cosa peggiore che si possa dire a un politico con la schiena dritta, Giorgia Meloni non è suddita", ha commentato la seconda carica dello stato.