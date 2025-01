Romano Prodi contro Giorgia Meloni: "La ho sentita urlare mentre facevo il ministrone"

Roberto Tortora 17 gennaio 2025 a

Romano Prodi replica all'attacco di Giorgia Meloni ad Atreju e lo fa dal salotto di PiazzaPulita, programma di approfondimento politico di La7 condotto da Corrado Formigli.

Il presidente del Consiglio si espresse così su Prodi durante il convegno annuale dei giovani militanti di destra: “L'establishment adora Meloni, perché Meloni obbedisce. Quando ho letto gli improperi isterici che Romano Prodi mi lancia da giorni ho aperto una bottiglia del mio vino migliore e ho brindato alla mia salute. Voglio dire a Romano Prodi che diverse cose che ha fatto nella sua vita, dalla svendita dell'Iri fino al modo in cui l'Italia è entrata nell'euro, passando per il ruolo determinante che ha avuto per l'ingresso della Cina nell'Organizzazione mondiale del commercio, dimostrano che di obbedienza se ne intende parecchio. Ogni patriota deve essere fiero di avere gli improperi di Romano Prodi, signori siamo ancora dalla parte giusta della storia".

Formigli concede il diritto di replica al professor Prodi: “Cosa vuole che replichi? Ero lì che facevo il minestrone, ero a casa. Come le persone anziane tengo lì la televisione con il volume un po' alzato nella stanza vicina e sento ‘Prodi, Prodi” e poi sento sta roba qui, ma lei si rende conto? L'ultimo giorno del mio governo i suoi amici di partito non solo stapparono il vino, ma mangiarono anche la mortadella, queste cose pietose, perché non sa assolutamente cosa dire".

"Sono 15 anni che non faccio politica e questa si scaglia con degli improperi del tutto fuori luogo. Perché deve prendersela con uno che dice soltanto le proprie opinioni, che non ha alcun potere di nessun tipo né a destra né a sinistra?”. Formigli precisa: “Beh, perché la ritengono ancora uno degli ispiratori dell’opposizione”. Prodi la chiude: “Eh allora, se picchiamo gli ispiratori siamo andati avanti con l'autoritarismo eh”.