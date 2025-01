Rita Dalla Chiesa: "Meloni indagata, cosa non dobbiamo sottovalutare". E chiama Mattarella

28 gennaio 2025 a

Tra i tanti commenti alla vicenda dell'avviso di garanzia contro Giorgia Meloni, i ministri Matteo Piantedosi e Carlo Nordio e il sottosegretario Alfredo Mantovano si segnala quello di Rita Dalla Chiesa, ex conduttrice di Forum (un altro tipo di tribunale, decisamente più "leggero") ma soprattutto vice-presidente dei deputati di Forza Italia.

"Dobbiamo tutti essere allarmati da quanto è avvenuto nel nostro Paese: Giorgia Meloni indagata per il rimpatrio del libico Almasri e gli avvisi di garanzia per il sottosegretario Alfredo Mantovano e i ministri Matteo Piantedosi e Carlo Nordio sono episodi sconcertanti che confermano un uso distorto e politicizzato della giustizia che non dobbiamo, oggi più che mai, sottovalutare. Esprimo la massima solidarietà alle vittime di questa iniziativa di malagiustizia incommentabile e intollerabile e auspico che il Capo dello Stato, da capo del CSM, intervenga al più presto".

L'avviso di garanzia a Meloni e ai ministri nasce come "atto dovuto" da parte del procuratore di Roma Francesco Lo Voi (lo stesso che a Palermo imbastì il processo contro Matteo Salvini, definito dalla Meloni "fallimentare, diciamolo") che ha dato seguito alla denuncia presentata cinque giorni fa dall'avvocato Luigi Li Gotti. Una "denuncia nominale" in cui si ipotizzavano per Meloni e gli esponenti di governo citati per nome e cognome i reati di "favoreggiamento e peculato".