Patrizia De Blanck è morta a 85 anni: il silenzio sugli ultimi mesi

Patrizia de Blanck è morta a Roma all’età di 85 anni. La notizia è stata annunciata dalla figlia Giada attraverso un toccante post su Instagram, accompagnato da una foto che le ritrae insieme.Nel messaggio, Giada esprime il suo immenso dolore: "Con immenso dolore, annuncio la scomparsa di mia mamma, la contessa Patrizia De Blanck. Mia madre è stata una figura iconica, che ha segnato un'epoca di eleganza, romanticismo e autenticità - sottolinea Giada de Blanck - Con lei si chiude un capitolo insostituibile della mia vita e di un'intera epoca. Il suo coraggio, la sua forza e la sua luce vivranno per sempre in me. Ringrazio chi l'ha amata. Riposa in pace, mamma, per sempre nel mio cuore".Patrizia, figlia di Lloyd Dario (ultima discendente della famiglia veneziana proprietaria di Ca' Dario) e dell’ambasciatore cubano Guillermo De Blanck y Menocal, è stata un personaggio noto anche in televisione. Tra le sue apparizioni più celebri: Chiambretti Night nel 2002, L’isola dei famosi nel 2008 e Grande Fratello Vip nel 2020.

Giada descrive un legame profondo e unico con la madre: "Con tanta difficoltà scrivo questo messaggio, non ho la forza neanche di parlare. Chi mi conosce sa che per me la mia mamma era tutto - sottolinea ancora Giada de Blanck - Avevamo un rapporto stupendo: era la mia migliore amica, il mio punto di riferimento, la mia vita. Ho dedicato la mia vita a lei con amore, cura, determinazione e dedizione, e tante volte siamo riuscite a vincere insieme e spesso sono riuscita a salvarla".Nonostante gli sforzi estremi, questa volta non è bastato: "Questa volta, nonostante abbia fatto l'impossibile e lottato con tutte le mie forze, non è bastato - aggiunge - Speravo come altre volte che avremmo, da guerriere quali siamo sempre state, vinto anche questa battaglia con la forza dell'amore. Ho affrontato un percorso durissimo e doloroso senza crollare, per me e per lei, cercando di infonderle forza e amore fino all'ultimo".

Giada ha scelto la riservatezza totale durante la malattia devastante della madre: "Per scelta ho vissuto tutto nel silenzio e nella riservatezza, in un momento estremamente delicato e terribile per tutte e due proteggendola da tutto, dalla sua devastante malattia e affrontando il dolore lontano da tutti - conclude Giada de Blanck - Sono profondamente segnata da questo percorso difficile e doloroso e dilaniata da una sofferenza che non si può spiegare: con lei se n'è andata una parte di me. Vivrò per due, questa è la promessa. Vivrò per lei, che vive dentro di me e nel mio cuore per sempre. Neanche la morte potrà dividerci".