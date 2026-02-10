Patrizia De Blanck, le ultime strazianti parole: "Quando morirò..."

Patrizia De Blanck è morta a 85 anni l'8 febbraio a Roma, dopo una lunga e devastante malattia affrontata nel massimo riserbo, lontana dai riflettori e protetta dalla figlia Giada.L'annuncio è arrivato proprio da Giada De Blanck sui social, con un post commovente e straziante: "Per scelta ho vissuto tutto nel silenzio e nella riservatezza, in un momento estremamente delicato e terribile per tutte e due proteggendola da tutto, dalla sua devastante malattia e affrontando il dolore lontano da tutti. Sono profondamente segnata da questo percorso difficile e doloroso e dilaniata da una sofferenza che non si può spiegare: con lei se n’è andata una parte di me. Vivrò per due, questa è la promessa. Vivrò per lei, che vive dentro di me e nel mio cuore per sempre. Neanche la morte potrà dividerci".

Giada ha dedicato la vita alla madre, lottando al suo fianco fino all'ultimo: "Questa volta, nonostante abbia fatto l’impossibile e lottato con tutte le mie forze, non è bastato". Ha descritto un calvario "durissimo e doloroso", segnato da una malattia che ha segnato profondamente entrambe, senza mai crollare per infondere forza e amore a Patrizia.