Libero logo
Milano-Cortina
Andrea Pucci
Referendum Giustizia
Hub Energia

"Patrizia De Blanck? Vaffa facile": Tommaso Zorzi, dopo la morte...

lunedì 9 febbraio 2026
"Patrizia De Blanck? Vaffa facile": Tommaso Zorzi, dopo la morte...

1' di lettura

La notizia della morte di Patrizia De Blanck ha scosso molti, anche Tommaso Zorzi. Il conduttore tv ha condiviso con la contessa la casa del Grande Fratello Vip nell'edizione 2020. "Era simpaticissima…Tra l’altro io ho avuto l’onore di essere stato mandato a quel paese dalla Contessa…Lei aveva il vaffa molto facile, ed è una cosa che ricordo con affetto", racconta ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona.

I due - ricostruisce Zorzi - hanno "convissuto a stretto contatto per tre mesi. Più volte mi ha mandato a stendere. Ed era il suo un modo di sdrammatizzare questioni che in quel posto sembravano essere infinite…Lei è stata un sorso d’acqua fresca in quel reality show". Ospite del programma di Rai 1 anche Iva Zanicchi, che Zorzi conosce bene perché hanno lavorato fianco a fianco come opinionisti a L'Isola dei Famosi.

Patrizia De Blanck è morta a 85 anni: il silenzio sugli ultimi mesi

Patrizia de Blanck è morta a Roma all’età di 85 anni. La notizia è stata annunciata dalla fig...

Su di lei, invece, il ragazzo svela: "A me quello che mi ha insegnato Iva è stato proprio la spontaneità e la resilienza con cui si metteva in gioco. Mi ricordo che quando abbiamo fatto la trasmissione insieme c’era il suo compagno. E lei nonostante tutto veniva e aveva il sorriso più grande di tutti. Questa cosa mi ha insegnato tanto. Anche lui veniva in studio e tutti potevano vedere il loro rapporto meraviglioso". 

Patrizia De Blanck, la grave malattia nascosta a tutti: che cosa emerge

"Con tanta difficoltà scrivo questo messaggio, non ho la forza neanche di parlare". Giada De Blanck ha ...
tag
patrizia de blanck
tommaso zorzi
la volta buona

Parla la figlia Patrizia De Blanck, la grave malattia nascosta a tutti: che cosa emerge

La scomparsa Patrizia De Blanck è morta a 85 anni: il silenzio sugli ultimi mesi

A La Volta Buona Maria Rita Parsi, la rivelazione di Luxuria: "Un dolore alla gamba"

ti potrebbero interessare

Giovani incollati ai Giochi in tv

Giovani incollati ai Giochi in tv

Klaus Davi
Luca e Annalisa, "bavaglio!": l'ultima pagliacciata sinistra da Del Debbio

Luca e Annalisa, "bavaglio!": l'ultima pagliacciata sinistra da Del Debbio

Claudio Brigliadori
Affari Tuoi, il gesto di De Martino per il padre spiazza tutti

Affari Tuoi, il gesto di De Martino per il padre spiazza tutti

L'Eredità, quando è nato Sinner? E Giada risponde così: gaffe senza precedenti

L'Eredità, quando è nato Sinner? E Giada risponde così: gaffe senza precedenti