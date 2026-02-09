"Patrizia De Blanck? Vaffa facile": Tommaso Zorzi, dopo la morte...

La notizia della morte di Patrizia De Blanck ha scosso molti, anche Tommaso Zorzi. Il conduttore tv ha condiviso con la contessa la casa del Grande Fratello Vip nell'edizione 2020. "Era simpaticissima…Tra l’altro io ho avuto l’onore di essere stato mandato a quel paese dalla Contessa…Lei aveva il vaffa molto facile, ed è una cosa che ricordo con affetto", racconta ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona.

I due - ricostruisce Zorzi - hanno "convissuto a stretto contatto per tre mesi. Più volte mi ha mandato a stendere. Ed era il suo un modo di sdrammatizzare questioni che in quel posto sembravano essere infinite…Lei è stata un sorso d’acqua fresca in quel reality show". Ospite del programma di Rai 1 anche Iva Zanicchi, che Zorzi conosce bene perché hanno lavorato fianco a fianco come opinionisti a L'Isola dei Famosi.