Francesco Boccia a Piazzapulita scarica le colpe del virus su Fontana e Lombardia, Formigli lo riprende: "Ma se voi..."

17 aprile 2020 a

a

a

"C'è una differenza tra racconto e propaganda, quando si avvicina la data delle elezioni, e la verità". Francesco Boccia, ministro per gli Affari regionali, usa Piazzapulita per colpire, ancora una volta la Regione Lomnbardia a guida Lega, criticandone l'approccio al coronavirus e scaricando sul governatore Attilio Fontana l'entità dell'epidemia "Abbiamo 21 regioni con 21 sistemi sanitari differenti, alrimenti non si spiegherebbe la diversa rezione di fronte ai focolai avuta dal modello emiliano-romagnolo, veneto e lombardo".

Boccia irride Gallera, Borrelli ride in diretta: "4mila morti, pagliacci", Rivolta lombarda

Il conduttore CorradoFormigli lo richiama alle responsabilità del governo, Boccia svicola: "Alcune regioni, rispettando scrupolosamente linee guida, profilassi e disposizioni scientifiche, hanno provato a essere più restrittive dello Stato, come nel caso di De Luca che ha vietato la consegna a domicilio delle pizze o di Musumeci che ha bloccato l'ingressi di alcuni mezzi in Sicilia". Ma Formigli lo incalza sulla Fase 2: "Ma se le fabbriche sono già tutte aperte...". "No, no. Le fabbriche aperte sono solo quelle concordate", replica il ministro, zittito dall'appunto di Formigli: "Ma se voi date possibilità di deroga con il silenzio-assenso, inondando le prefetture di richieste, c'è una situazione che sembra avervi superato...".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.