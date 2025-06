Giorgia Meloni "scodinzola": insulti al Senato, caos in aula

Espressione a dir poco sgradevole nei confronti della terza Alta carica dello Stato e che ha costretto la vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli , a un richiamo ufficiale: "La invito a non usare termini come ‘scodinzolare’”. Invece che raccogliere l’invito e tornare a toni più consoni, l’opposizione ha levato gli scudi e ha gridato alla censura .

La sinistra sempre più a caccia d’odio, dialettico e umorale, contro Giorgia Meloni . Le ultime tensioni si sono verificate al Senato, dove l’opposizione si è scatenata in vari insulti nei confronti della premier e leader di Fratelli d’Italia . Il tutto è avvenuto durante la discussione della riforma della Giustizia e a dare in escandescenze è stata la senatrice, e vicepresidente del gruppo M5S, Alessandra Maiorino che ha letteralmente paragonato Melonia a un cane, sostenendo di “aver visto la presidente del Consiglio scodinzolare al vertice Nato dell’Aja".

Una mattinata difficile per la vicepresidente, che ha dovuto tenere a bada anche l’animo agitato di Ivan Scalfarotto di Italia Viva, ammonito più volte: "La richiamo per la seconda volta, sa cosa succede alla terza". A sostegno delle azioni della Ronzulli è intervenuta, invece, Ester Mieli, senatrice di Fratelli d’Italia: “Il linguaggio d’odio verso Giorgia Meloni è diventato ormai il leitmotiv di chi, privo di argomentazioni, sta facendo ancora pagare agli italiani i fallimenti di quando era al governo. Forse alla Maiorino basterebbe ricordare l’episodio in cui Giuseppe Conte rincorreva Angela Merkel al bar. È evidente che a loro dispiace dover accettare la verità: finalmente – ha concluso Mieli – con Giorgia Meloni l’Italia è tornata a essere protagonista”. Per le proteste serie e rispettose ripassare la prossima volta.