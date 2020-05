Giuseppe Conte si salva? Dagospia, altro retroscena: "Se lui e Gualtieri sul Mes...". Così l'Europa deciderà (ancora) chi ci governa

02 maggio 2020 a

"Adesso il governo non può cadere". Dagospia congela la crisi di Giuseppe Conte, ma in uno scenario di abboccamenti incrociati tra Matteo Renzi e Silvio Berlusconi (entrambi molto attivi, anche mediaticamente, nelle ultime settimane) che porterà, presto, a nuovi sconquassi. "Una possibile rimpasto o crisi potrebbe avvenire solo a giugno", spiega il report di Dago -, al termine dei negoziati. Se Conte-Gualtieri non otterranno il Mes senza clausole di killeraggio alla greca, e il varo entro l’estate delle prime tranche del Recovery Fund, scatterebbe il liberi tutti per un rimpasto o nuovo esecutivo di unità nazionale". Dagospia parla di “modello Ursula”, per un governo sostenuto "dal Pd, dall’ala governativa dei 5 Stelle, da Italia Viva e Forza Italia".

C'è da dire, però, che non tutti nel Pd sembrano d'accordo sulla sorte di Conte. "L’ala democristiana del quartetto Franceschini-Delrio-Guerini-Marcucci spinge perché rimanga". L'ex Guardasigilli Andrea Orlando invece si è ribellato: "Quanto più la situazione va verso la normalità - ha detto al Messaggero -, tanto più dobbiamo riprendere la normale fisiologia istituzionale". Che dalle parti del Nazareno, spesso, coincide con ribaltone.

