Bonelli insulta Meloni: "Patrioti? No, traditori". Eppure sui dazi...

Giorgia Meloni «esca dalla modalità aereo» (Elly Schlein). «È sparita, chiamate Chi l’ha visto» (Giuseppe Conte). «Se i dazi fossero un bambino, Donald Trump sarebbe il genitore 1, mentre Giorgia Meloni il genitore 2» (Riccardo Magi). Il giorno dopo la lettera con cui Donald Trump ha minacciato di imporre dazi al 30% l’opposizione si scatena contro la premier con battute, sarcasmo, giochi di parola e una richiesta, corale, divenire in Parlamento a riferire.

Tra i primi a intervenire c’è il leader del M5S, che cita il celebre programma sulle persone scomparse per punzecchiare Meloni. «Abbiano l’umiltà di ascoltarci e confrontarsi: l’Italia e l’Europa sono più forti e grandi di come le hanno ridotte in questi mesi. Dopo aver sbandierato un suo ruolo centrale nelle trattative con Trump per zero dazi, ora che arrivano le letterine con i dazi al 30% Meloni è sparita: niente video, niente post per spiegare ai cittadini, ai lavoratori e alle imprese».

Infine, le rimprovera una presunta sottomissione a Trump: «Meritiamo governanti che quando parlano della propria Patria sappiano agire di conseguenza, con la schiena dritta». Più tardi interviene anche Elly Schlein, rimproverando alla premier di non parlare «nemmeno di fronte alla prepotenza del suo amico Trump che minaccia dazi al 30% per l’Europa e l’Italia dal primo agosto». Quindi, la battuta: «Meloni scenda per un giorno dal volo con cui viaggia per il mondo a stringere mani fingendo che in Italia vada tutto bene, esca dalla “modalità aereo” e si prenda le sue responsabilità davanti al Parlamento e quindi al Paese».