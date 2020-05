Giorgia Meloni, il sondaggista Crespi: "Durissima ma senza strappi", dopo Conte e Mattarella è un punto di riferimento

07 maggio 2020 a

Luigi Crespi è uno dei sondaggisti dal giudizio più severo nei confronti di Matteo Salvini, che avrebbe “completamente perso il contatto con la gente, per questo i consensi sono scesi in questo modo". Insomma, secondo Crespi il leader della Lega avrebbe perso credibilità durante l’emergenza coronavirus: “Quella che si sta vivendo è una situazione senza eguali nella storia ed è naturale che, in questo momento, la gente si riferisca a Giuseppe Conte, a Sergio Mattarella, alle istituzioni”. Se la Lega sta attraversando un periodo di flessione nei sondaggi, al contrario gli alleati di FdI continuano a crescere: “Salvini ha tenuto una posizione ondivaga e nevrotica - è la spiegazione del sondaggista - doveva invece starsene tranquillo e aspettare che Conte, politicamente, si suicidasse da solo. Anche Giorgia Meloni - ha sottolineato - è stata durissima, ma non è mai apparsa eccessiva e pregiudiziale, ha svolto le sue azioni all’interno delle istituzioni, senza strappi”.

