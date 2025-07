Nicola Fratoianni, gaffe-video: attacca Meloni sul clima nel giorno in cui piove

La sinistra se la prende col governo. Il motivo? Il clima. Tutto vero. L'ultimo a spararle grosse è Nicola Fratoianni. Il leader di Sinistra italiana pensa bene di attaccare Giorgia Meloni attraverso un video su Facebook. Qui lo si sente dire: "Ci avete fatto caso la destra non parla mai di caldo e di stipendi? Eppure l'Italia è assediata da temperature estreme, ci sono lavoratori che muoiono per pochi euro, giornali e tv non parlano d'altro e loro del governo non dicono niente. Vi pare strano? Non ci credete ? Basta guardare la pagina social di Meloni niente di niente. Oppure guardate la pagina social di Salvini: nulla di nulla ma lì ci siamo abituati".

Insomma, per Fratoianni il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti "non scrive mai nulla di nulla nemmeno dei ritardi dei treni che tutti i giorni affliggono la vita di migliaia di pendolari. Eppure abbiamo avuto in questi giorni - prosegue il leader di SI - lavoratori che collassano per il caldo, l'asfalto che si scioglie in autostrada, incendi e blackout continui, 20 città col bollino rosso sopra i 40: ma loro, quelli che parlano sempre, di tutto, questo non vi dicono nulla. E come ci dice l'Istat aumenta la pressione fiscale, aumenta l'inflazione, il carrello della spesa è sempre più pesante. Ma gli stipendi sono sempre più leggeri, non ce la fai più ad arrivare alla fine del mese: anche su questo nemmeno una parola".