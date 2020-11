Coronavirus, Roberto Gualtieri a Mezz'ora in più: "Misure dolorose peer evitare lockdown generalizzato"

01 novembre 2020 a

Il governo è pronto a tutto pur di fermare l'emergenza coronavirus. Tutto, in realtà, che pesa sulle spalle degli italiani. A metterlo nero su bianco è stato Roberto Gualtieri che, ospite a Mezz'ora in più di Lucia Annunziata, ha detto: "Quanto più saremo efficaci tanto più potremo evitare la prospettiva del lockdown generalizzato che finora nessuno ha adottato in Europa e che noi speriamo anche di poter evitare. Ma questo richiede delle misure intermedie anche dolorose''. Su Rai 3 il ministro dell'Economia ha ribadito che finché non si sconfiggerà il virus, non ci saranno prospettive di ripartenza.

"Sconfiggere il virus è uno sforzo comune - ha proseguito - un nemico esterno che noi dobbiamo contrastare''. Servono delle misure restrittive, ''noi le stiamo adottando anche con proporzionalità ed equilibrio, ma devono essere proporzionate allo sviluppo della pandemia''. Insomma, coprifuoco assicurato.

