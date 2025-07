Mario Adinolfi ricoverato d'urgenza dopo l'Isola dei Famosi

Mario Adinolfi, ex parlamentare e recente concorrente de L’Isola dei Famosi in Honduras, è stato ricoverato in ospedale a Roma nella notte successiva al suo rientro, dopo 62 giorni di permanenza nel reality. L’episodio, che ha generato spavento, non si è rivelato grave. Adinolfi ha rassicurato i suoi follower, spiegando che il malore è stato causato dalla perdita di 34 chili, dallo stress fisico prolungato e dal viaggio estenuante. In un’intervista a La Repubblica, aveva descritto la sua perdita di peso: 7 chili di liquidi prima del programma, dovuti all’umidità honduregna, e altri 27 durante i 57 giorni sull’isola, paragonando il dimagrimento a “togliersi di dosso quattro casse d’acqua”.

Ha promesso di seguire una dieta adeguata per proseguire il suo percorso di benessere.Il pubblico ha risposto con affetto, riempiendo i suoi post di messaggi di incoraggiamento come “Riprenditi presto” e “Ti vogliamo bene, forza!”. Durante L’Isola dei Famosi, Adinolfi ha mantenuto ferme le sue convinzioni, pur dichiarando di aver imparato ad “attutire gli spigoli” nel confronto con gli altri, come nel caso degli scontri con Veronica Gentili. A 54 anni, l’esperienza nel reality non ha cambiato le sue idee, ma lo ha segnato fisicamente e psicologicamente, portandolo a riflettere sulla necessità di prendersi cura di sé dopo un’avventura tanto intensa.