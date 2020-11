Calabria, il presidente del Consiglio regionale Domenico Tallini arrestato

19 novembre 2020 a

Altra grana per la Regione di Nino Spirlì. Dopo il caos sulle tre dimissioni alla commissione Sanità, ecco che la Calabria deve fare i conti con un altro problema. Domenico Tallini, presidente del Consiglio regionale è stato arrestato. L'uomo risulta infatti fra le 20 persone arrestate stamane, 19 novembre, dai carabinieri del comando provinciale di Catanzaro, nell’ambito dell’inchiesta su presunti rapporti fra politici locali e ’ndrangheta. Tallini, esponente di Forza Italia, secondo quanto si apprende, è agli arresti domiciliari. per concorso esterno in associazione mafiosa e scambio elettorale. Una vera e proprio batosta per una Regione alle prese con la nomina di un commissario che divide anche la politica a livello nazionale.

