Jannik Sinner spiazza la Francia: "Cosa mi aspetto dai tifosi"

“Tornare al Roland Garros è speciale, il posto è bellissimo, so quello che abbiamo raggiunto qui l’anno scorso (il posto di numero uno al mondo, ndr). Ho due giorni liberi per migliorare”. Commenta così Jannik Sinner parlando della vittoria al primo turno dell’Open di Francia contro il tennista di casa Arthur Rinderknech in tre set (6-4, 6-3, 7-6), sul campo centrale del Philippe-Chatrier.

Sugli spalti c’era anche Gigio Donnarumma, atteso sabato dalla finale di Champions tra il suo Psg e l’Inter: “Siamo amici ottimi, da un bel po’ — le parole di Jannik — ci conosciamo bene, è stato un onore vederlo nel suo box. Anche lui ha una partita importante fra un po’ di giorni, siamo concentrati su noi stessi ma ci facciamo il tifo a vicenda, che oggi (lunedì sera, ndr) è stato molto rispettoso, piacevole. La prossima partita contro Gasquet sarà diverso, ma so che non hanno nulla contro di me come succederebbe al contrario in Italia. Gasquet è uno sportivo importante, ha dato tanto al tennis francese, devo concentrarmi su me stesso”.