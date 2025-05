Wes Anderson, sfottò a Elon Musk?

Qualcuno ipotizzava che almeno una palmetta sarebbe andata a “La trama fenicia” di Wes Anderson, in concorso al recente Festival di Cannes, in uscita il 29 maggio. Invece i giurati politicamente corretti se lo sono lasciati sfuggire, non intuendo al volo che avevano tra le mani l’occasione per celebrare un attacco non da poco all’inviso capitalismo. E pure i critici si sono limitati a raccontare l’apparenza, cioè che il fim è ripetitivo (nonostante il titolo assai ambizioso, i fenici furono i primi ad usare le lettere dell’alfabeto), cioè incollato allo stile e alla dinamica di ogni precedente opera di Anderson, fatta salva la tipica eleganza. Una marea di super star nel contorno (Scarlett Johansson, Bill Murray, Tom Hanks, Willem Defoe) per raccontare le vicende del miliardario, affarista e sognatore Anatole Zsa Zsa Korda (Benicio del Toro), che conosciamo immerso in una vasca da bagno, con un uovo a portata di mano: anche uomo di cultura, appassionato del rinascimento italiano, lo vediamo leggere un libro con Giulio II ritratto da Raffaello in copertina.

GRANDE PROGETTO

Ha un grandioso progetto, ma qualche difficoltà ad attuarlo perché cercano continuamente di farlo fuori, avvelenandolo o facendo precipitare il suo aereo (sei volte), incidenti dai quali puntualmente si salva, anche se ne esce ridotto in pezzi. Il primo fa esplodere con una bomba il pilota, che si trasforma in una chiazza di sangue proiettata nell’etere. Ma chi vuole farlo fuori? I concorrenti in affari, oppure i suoi nove figli maschi, alcuni naturali, altri adottivi, che lo osservano affacciati a un terrazzo, collocato all’interno di un salone (come un teatro) e tirano freccette (vere, non quelle con la punta di gomma che usano i ragazzini per giocare) destinate a colpire lui e la figlia Liesl, unica femmina (Mia Threapleton).