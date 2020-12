Giorgia Meloni, fango da Report: "E questo è servizio pubblico? Taglia e cuci senza rispetto su Fdi e la 'ndrangheta"

07 dicembre 2020 a

Report di Sigfrido Ranucci torna in onda su Rai 3 stasera, lunedì 7 dicembre, e annuncia un’inchiesta su Fratelli d’Italia, che nell’ultimo anno e mezzo sarebbe il primo partito in Parlamento per numero di arrestati per ‘ndrangheta. Giorgia Meloni era stata molto chiara e onesta sull’argomento con l’inviato di Report in un’intervista realizzata lo scorso settembre, durante la campagna elettorale per le regionali, ma ora ha scoperto che le sue dichiarazioni sono state tagliate e strumentalizzate. “Sui casi di arresto che avevano coinvolto esponenti del nostro movimento ho risposto come sempre con sincerità e chiarezza alle domande che mi venivano poste”, ha scritto la leader di Fdi su Facebook, aggiungendo che “purtroppo da una anticipazione che Report ha pubblicato di ciò che manderà in onda scopro che le mie risposte sono state tagliate e montate senza alcun rispetto. Vi propongo l’intervista integrale perché ciascuno possa valutare la buonafede e la serietà del programma del servizio pubblico. Chissà - ha chiosato la Meloni, evidentemente amareggiata per l’accaduto e per il modo in cui cercano di infangarla - magari si convincono anche loro a mandare in onda, come sarebbe d’obbligo su un tema così delicato”.

