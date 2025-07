Merano, la sindaca Zeller contesta gli haters insultando FdI

La sinistra ha il vizietto di predicare bene e razzolare malissimo. La riprova? Dopo l'assessora di Lecco, la sindaca di Merano. Katharina Zeller, già finita nell'occhio del ciclone per aver rifiutato la fascia tricolore, ne ha combinata un'altra delle sue. La prima cittadina su Facebook ha pubblicato una serie di commenti degli haters contro la sua persona, ma poi scatena le critiche del deputato Fratelli d'Italia di Alessandro Urzì per un suo commento. "È davvero impressionante - e di certo non rassicurante - con quanta rabbia, ignoranza e aggressività certe persone si muovano online. Alcuni di questi leoni da tastiera dovrebbero solo ritenersi fortunati che preferisco dedicare le mie energie al lavoro per la nostra città anziché intraprendere azioni legali - anche se, in certi casi, sarebbero pienamente giustificate", ha scritto.

Finita qui? Niente affatto: "Diventa davvero preoccupante quando questa dinamica viene consapevolmente alimentata. Certi partiti si dedicano con impegno a polarizzare ulteriormente il dibattito. Il senso di responsabilità politica, per me, è un'altra cosa". A stretto giro l'intervento di Urzì che ha puntato il dito contro la Zeller.