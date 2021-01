Cartabianca, "squallore assoluto". Cosa sa Matteo Salvini: "Così Conte arriverà a 161 voti"

19 gennaio 2021 a

"Un momento di squallore assoluto". A botta calda, Matteo Salvini commenta da Bianca Berlinguer a Cartabianca su Rai 3 il voto di fiducia al Senato, con Giuseppe Conte che ha "scavallato" con soli 156 voti favorevoli. Il premier, sottolinea il leader della Lega, "è arrivato in Aula dicendo che ha il governo migliore al mondo e invece abbiamo moltissimi morti e siamo tra gli ultimi per crescita economica. Qui si tira a campare con chi cambia idea e con i senatori a vita che poi non torneranno più in Aula. Ho visto scene veramente imbarazzanti. gli unici a cui io do la fiducia sono gli italiani". E ora, dopo questa "triste pagina"? "Per arrivare a 161 voti prometteranno altre poltrone? - domanda polemico Salvini - La coerenza e la dignità, secondo me, valgono di più". Un messaggio rivolto direttamente al Movimento 5 Stelle: "Erano entrati in Parlamento per aprirlo come una scatoletta di tonno. Si proponevano come il rinnovamento, ma oggi quel rinnovamento si chiama Mastella e Tabacci e sta in piedi col voto di Monti".

